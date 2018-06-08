Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 62.67
€ 73.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: число погибших в результате крушения лодки у берегов Туниса выросло до 79

Происшествия
8 июня, 21:04 UTC+3 ТУНИС ТУНИС 8, июня. /ТАСС

Сигнал бедствия с тонущей рыболовецкой лодки поступил 2 июня. Подразделениям Национальной гвардии и ВМС страны удалось спасти 68 мигрантов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТУНИС, 8 июня. /ТАСС/. Число нелегальных мигрантов, погибших в результате крушения лодки в воскресенье у юго-восточного побережья Туниса, увеличилось до 79. Об этом сообщила тунисская радиостанция Mosaique FM.

Ранее МВД республики сообщало об обнаружении 74 тел погибших.

Сигнал бедствия с тонущей рыболовецкой лодки поступил в субботу. Прибывшим на место происшествия подразделениям Национальной гвардии и ВМС страны удалось спасти 68 мигрантов.

С 2015 года из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия, где до сих пор сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка. По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. Более 3 тыс. человек, выбравших этот маршрут, погибли в пути.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Тунис
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
AFP: Конте, Макрон, Меркель и Мэй договорились выступить против возвращения России в G7
4
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
5
В Минобороны назвали "одесским юмором" информацию о перехвате корабля РФ украинским Ан-26
6
Мария Шарапова осталась без реванша
7
ЛНР: слова Порошенко о минском формате могут означать отказ Киева от своих обязательств
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости