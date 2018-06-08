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СМИ: отец убитого в Тбилиси подростка заявил о новых акциях протеста

Происшествия
8 июня, 21:59 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 8, июня. /ТАСС

Заза Саралидзе пригрозил тем, что "с 10 июня начнется новая волна широкомасштабных протестных акций с требованием восстановления справедливости и отставки правительства"

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ТБИЛИСИ, 8 июня. /ТАСС/. Организатор масштабной акции с требованием отставки правительства Грузии Заза Саралидзе выразил недовольство ходом проводимого МВД расследования убийства своего 16-летнего сына. Давид Саралидзе был убит во время драки между подростками 1 декабря 2017 года.

Ультиматум до 10 июня

В интервью тбилисской телекомпании Pirveli отец подростка заявил в пятницу вечером, что "ждет от МВД конкретных результатов уже завтра". "Я называю конкретные фамилии и требую задержания конкретных лиц. Даю МВД еще один день и жду результатов уже завтра", - сказал отец убитого подростка. В противном случае, по его словам, "с 10 июня начнется новая волна широкомасштабных протестных акций с требованием восстановления справедливости и отставки правительства, в которых примут участие и политические партии".

В пятницу МВД Грузии сообщило о задержании по делу об убийстве Давида Саралидзе некоего 45-летнего Мераба Морчадзе. По данным ведомства, задержанному предъявлено обвинение по статье "давление на свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика".

Как заявил Заза Саралидзе, задержание Морчадзе никак не повлияет на его планы на 10 июня. "Это не тот человек, который входит в мой список. Я назвал конкретные фамилии тех лиц, которые участвовали в убийстве моего сына, а также тех, кто покрывал убийц. Жду, что все они будут арестованы уже завтра", - сказал Саралидзе.

Убийство и акция в Тбилиси

1 декабря 2017 года в Тбилиси в ходе драки между школьниками были убиты 16-летний Давид Саралидзе и его друг Леван Дадунашвили. 31 мая Тбилисский городской суд счел необоснованными представленные прокуратурой доказательства и не признал ни одного из двух подсудимых причастным к убийству Давида Саралидзе.

Отец последнего инициировал масштабную акцию протеста с требованием отставки правительства Грузии, которая продлилась в центре Тбилиси пять дней. По инициативе премьер-министра страны дело об убийстве передано для расследования в МВД под личный контроль главы ведомства Георгия Гахария.

Расследованием данного дела также занимается временная следственная комиссия парламента Грузии, начавшая работу в пятницу.

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