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Один человек погиб при хлопке газа в жилом доме в Хабаровском крае

Происшествия
8 июня, 22:16 дата обновления: 8 июня, 23:38 UTC+3

Еще один человек получил травмы

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ТАСС, 8 июня. Хлопок газа произошел в жилом доме в поселке Октябрьский в Хабаровском крае, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

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"В результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажке в поселке Октябрьский в Хабаровском крае погиб один человек, еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после хлопка газа на втором этаже произошло возгорание. "Выбито остекление в трех квартирах и межкомнатные перегородки в квартире, где произошел хлопок", - отметил источник.

Он подчеркнул, что несущие конструкции здания не повреждены. В настоящее время возгорание локализовано.

Спасатели эвакуировали 60 человек. Кроме того, они проведут обследование здания при помощи специализированного комплекса "Стрела".

Таким образом будет уточнено состояние несущих конструкций здания. По словам источника, площадь произошедшего после взрыва газа пожара составляет 150 кв. м.

В приемном покое Ванинской центральной районной больницы отметили, что состояние пострадавшего при взрыве оценивается как средней степени тяжести.

"Состояние пострадавшего средней степени тяжести, его привезли в четыре утра. У него ожоги и травмы, он прыгнул с окна, сегодня с утра сделают снимок и тогда уже определится [степень]. Скорее всего [перелом] пяточной кости и грудной клетки. Сейчас пострадавший получает лечение", сказал ТАСС сотрудник больницы, уточнив, что пострадавшему 62 года.

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