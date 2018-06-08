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Семеро пострадавших при извержении вулкана в Гватемале пройдут лечение в Мексике

Происшествия
8 июня, 22:40 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 8, июня. /ТАСС

Транспортировка пациентов будет выполнена при помощи министерства военно-морского флота

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МЕХИКО, 8 июня. /ТАСС/. Семеро граждан Гватемалы, получивших тяжелые ожоги при извержении вулкана Фуэго 3 июня, пройдут лечение в специализированном медицинском центре в Мексике. Об этом говорится в обнародованном в пятницу совместном заявлении министерств иностранных дел, внутренних дел и здравоохранения латиноамериканской страны.

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"Транспортировка [пациентов] будет выполнена при помощи министерства военно-морского флота", - указывается в документе. В Гватемалу уже прибыл санитарный самолет, принадлежащий этому ведомству.

Ранее на этой неделе группа гватемальских детей с ожогами была доставлена на лечение в США, в город Галвестон.

Число жертв удара стихии в Гватемале к настоящему времени составляет не менее 100 человек, порядка 200 считаются пропавшими без вести. Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек.

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