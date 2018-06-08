CNN: в Сомали погиб военнослужащий США

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Один американский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в ходе операции в Сомали. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

На территории Сомали, отметила телекомпания, действуют около 500 американских военнослужащих, занимающихся боевой подготовкой местных формирований и операциями против боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ).

Весной 2017 года, напомнила CNN, в операции на территории Сомали был убит боец элитного американского отряда ВМС США SEAL ("Морские котики").