Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В севастопольском лагере "Ласпи" двое детей заболели гастроэнтеритом

Происшествия
9 июня, 9:50 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 9, июня. /ТАСС

Также проводится проверка поступившей информации о пребывании в лагере 15 человек на карантине

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Двух детей, отдыхавших в детском лагере "Ласпи" в Севастополе, госпитализировали с острым гастроэнтеритом; также проверяется информация о пребывании в лагере 15 человек на карантине. Об этом в субботу сообщили ТАСС в правительстве города.

"В городскую инфекционную больницу из детского оздоровительного лагеря "Ласпи" поступили двое детей с острым гастроэнтеритом легкой и средней степени тяжести. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Для изучения обстоятельств случившегося в "Ласпи" создана межведомственная комиссия.

В правительстве также сообщили, что поступила информация о пребывании в лагере полутора десятков человек на карантине. "В связи с поступлением информации о пребывании в лагере 15 человек на карантине сформирована выездная врачебная бригада из специалистов учреждений здравоохранения Севастополя. На данный момент информация о массовом отравлении детей не подтверждается", - говорится в сообщении.

Лагерь "Ласпи" - один из двух лагерей, находящихся в ведении правительства Севастополя. Он расположен в живописной Ласпинской бухте - самом теплом месте на Южном берегу Крыма, где среднегодовая температура составляет плюс 15 градусов. Лагерь был построен в 1957 году, и до 2017 года капитальный ремонт инфраструктуры здесь не проводился. Из-за общей изношенности корпусов и коммуникаций в 2016 году лагерь не смог принять детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Севастополь
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра
2
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
3
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
4
СК попросит суд арестовать ударившего ножом 11-летнюю школьницу в Москве
5
Путин: перед кабмином сформулирована задача значительного повышения доходов пенсионеров
6
"Известия": Минобороны предлагает на несколько дней сократить срок службы
7
Гендиректор "Мосигры": в других странах бизнес строить не легче, там просто по-другому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости