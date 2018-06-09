Предварительная сумма ущерба от взрыва в доме в Хабаровском крае составила 5,1 млн рублей

ТАСС, 9 июня. Сумма ущерба после взрыва газа в жилом доме в Хабаровском крае, по предварительным данным, составляет 5,1 млн рублей, сообщили в субботу ТАСС в администрации Ванинского района.

Ночью 9 июня в квартире на втором этаже пятиэтажного дома в поселке Октябрьский произошел взрыв. В результате ЧП погиб хозяин квартиры 1929 года рождения, еще два человека были госпитализированы. По предварительным данным, в квартире взорвался бытовой газ. Из дома эвакуировали 60 человек.

"По предварительным данным, сумма ущерба от взрыва составляет 5,1 млн рублей", - уточнили в администрации. В ближайшее время проектировщики должны сделать полную оценку и подготовить дефектную ведомость, которая позволит уточнить сумму ущерба и на основе которой будут, в частности, проводиться восстановительные работы. Сейчас власти района ведут переговоры с проектировщиками из Комсомольска-на-Амуре. Для жильцов развернули два пункта временного размещения, сейчас они пусты, все жильцы разместились у родственников и знакомых.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила, что, по предварительным данным, несущие конструкции здания из-за взрыва не были повреждены. Есть повреждения лестничной клетки, остекления и дверей в квартирах, самые большие повреждения от пожара и хлопка получили три соседние квартиры второго этажа жилого дома, где разрушены межкомнатные перегородки.