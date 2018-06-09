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СМИ: в Париже похитили наручные часы стоимостью €180 тысяч

Происшествия
9 июня, 10:57 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, июня. /ТАСС

Полиции удалось задержать спутницу грабителя

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ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Двое неизвестных похитили из парижского универмага Galeries Lafayette наручные часы стоимостью €180 тыс. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien.

Мужчина и женщина, выдававшие себя за супружескую пару, пришли вечером в четверг в один из бутиков универмага на бульваре Османн, где попросили продавщицу показать им часы. Затем они отвлекли ее внимание, высказав пожелание увидеть еще одну модель. В тот момент, когда продавщица стала доставать ее с витрины, мужчина быстро выбежал из магазина c товаром. При этом сотрудникам магазина удалось задержать спутницу грабителя и вызвать полицию. Задержанная заявила полицейским, что лишь накануне познакомилась с неким мужчиной, который привел ее в бутик для покупки подарка. Сама же она якобы находилась в Париже проездом и остановилась у приятельницы, адреса которой не запомнила.

При личном досмотре у женщины была найдена карточка гостиницы, расположенной всего в нескольких сотнях метров от Galeries Lafayette. Полицейские направились туда и дежурный подтвердил им, что пара остановилась у них, однако мужчина успел покинуть гостиницу на такси. Поиски подозреваемого продолжаются. Задержанная женщина помещена под стражу.

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