Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Феоктистов просит суд вернуть ему $2 млн, переданные Улюкаеву Сечиным в качестве взятки

Происшествия
9 июня, 11:02 дата обновления: 9 июня, 11:26 UTC+3

Соответствующую информацию подтвердили в Замоскворецком суде Москвы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы подтвердил наличие ходатайства генерала ФСБ Олега Феоктистова, который просит вернуть ему $2 млн, переданные им главе "Роснефти" Игорю Сечину для следственного эксперимента по даче взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Смотрите также
Алексей Улюкаев

Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева

"Заявление зарегистрировано от Феоктистова О.", - сказала она. 29 июня в Замоскворецком суде состоятся заседания по судьбе $2 млн и по ходатайству защиты о снятии ареста с имущества экс-министра.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в даче взятки Сечину. Как заявлял прокурор в суде, в октябре 2016 года Улюкаев потребовал взятку у главы "Роснефти" за положительный отзыв на сделку по покупке акций "Башнефти", угрожая в случае отказа препятствовать отрицательными заключениями законным действия компании по иным ее сделкам.

Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Согласно версии защиты, бывший министр получил от главы "Роснефти" сумку с $2 млн, будучи уверенным, что в ней находится вино.

Он стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Алексея Улюкаева
Персоны
Улюкаев, Алексей Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра
2
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
3
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
4
СК попросит суд арестовать ударившего ножом 11-летнюю школьницу в Москве
5
Путин: перед кабмином сформулирована задача значительного повышения доходов пенсионеров
6
"Известия": Минобороны предлагает на несколько дней сократить срок службы
7
Гендиректор "Мосигры": в других странах бизнес строить не легче, там просто по-другому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости