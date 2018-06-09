Феоктистов просит суд вернуть ему $2 млн, переданные Улюкаеву Сечиным в качестве взятки

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы подтвердил наличие ходатайства генерала ФСБ Олега Феоктистова, который просит вернуть ему $2 млн, переданные им главе "Роснефти" Игорю Сечину для следственного эксперимента по даче взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Заявление зарегистрировано от Феоктистова О.", - сказала она. 29 июня в Замоскворецком суде состоятся заседания по судьбе $2 млн и по ходатайству защиты о снятии ареста с имущества экс-министра.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в даче взятки Сечину. Как заявлял прокурор в суде, в октябре 2016 года Улюкаев потребовал взятку у главы "Роснефти" за положительный отзыв на сделку по покупке акций "Башнефти", угрожая в случае отказа препятствовать отрицательными заключениями законным действия компании по иным ее сделкам.

Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Согласно версии защиты, бывший министр получил от главы "Роснефти" сумку с $2 млн, будучи уверенным, что в ней находится вино.

Он стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия