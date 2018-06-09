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Адвокат: экспертиза не обнаружила ДНК Захарченко на изъятых 8 млрд рублей

Происшествия
9 июня, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Биологических следов полковника в квартире, где нашли деньги, также не выявлено

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Эксперты не обнаружили на изъятых в ходе обыска 8 млрд рублей следов ДНК бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

"Захарченко добровольно предоставлял материал ДНК для сравнения с ДНК, найденным на упаковках денежных средств. Его биологических следов в квартире и на упаковках с деньгами, найденных в квартире, не обнаружено", - сказал адвокат.

Горбатенко отметил, что ему не известно, чьи ДНК выявлены на денежных купюрах.

Дело Захарченко

Полковник был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в квартире финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и предупредил ее о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях.

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Захарченко обвиняется также в нескольких эпизодах взяток. По версии следствия, он получил 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, $800 тыс. - от владельца ресторана "Ля Маре" Мехди Дусса. От него же, по данным следствия, Захарченко получил имущественную выгоду в размере 3,5 млн рублей в виде 50-процентной дисконтной карты ресторана. Еще одним эпизодом взятки в деле Захарченко стали 800 тыс. рублей в виде имущественной выгоды от оплаченной предпринимателем Юнаевым услуги в виде отдыха в Сочи.

Миллиарды в квартире

В ходе обыска в квартире на Ломоносовском проспекте по делу Захарченко были обнаружены более $124 млн, почти €1,5 млн евро и свыше 342 млн рублей. Еще в одной квартире на Мичуринском проспекте обнаружено почти 19,5 млн рублей, €600 тыс. и $20 тыс. В его машине обнаружены 13 млн рублей, $170 тыс. и €5 тыс. евро, более $16 млн было обнаружено на счетах знакомой Захарченко.

Все эти деньги вместе с 13 квартирами, 14 машино-местами, четырьмя автомобилями и золотым слитком массой 500 г по требованию Генеральной прокуратуры Никулинский суд в декабре 2017 года обратил в доход государства.

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