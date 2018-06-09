В гранитную набережную Невы в Санкт-Петербурге врезался катер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Маломерный катер врезался в гранитную набережную Невы на северо-востоке Санкт-Петербурга. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс- службе городского управления МЧС, в результате ЧП пострадали два человека.

"При управлении катером Sierra произошло заклинивание штуртроса, в результате чего маломерное судно совершило касательное столкновение со стенкой гранитной набережной у дома 1 по Малоохтинскому проспекту в Красногвардейском районе. Госпитализированы два человека", - уточнили в пресс-службе.

В управлении добавили, что повреждений на набережной нет, маломерное судно на плаву, разлива горюче-смазочных материалов нет. Инцидент произошел неподалеку от Большеохтинского моста через Неву.

Катер Sierra имеет длину около 6 м, оснащен стационарным двигателем мощностью 200 лошадиных сил.