СК попросит суд арестовать ударившего ножом 11-летнюю школьницу в Москве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следствие планирует в субботу обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины, ударившего ножом 11-летнюю школьницу на западе Москвы. Об этом сообщает в мессенджере "Там-Там" Следственный комитет РФ.

"Сегодня следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины, подозреваемого в покушении на убийство 11-летней девочки на западе Москве", - говорится в сообщении.

Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что по подозрению в нападении задержан ранее судимый за совершение ряда особо тяжких преступлений мужчина 1975 года рождения.

Накануне днем, возвращаясь домой после прогулки во дворе, 11-летняя девочка зашла в подъезд одного из жилых домов по 4-му Очаковскому проезду, куда за ней проследовал незнакомый мужчина. Злоумышленник нанес ребенку проникающее ножевое ранение. По предварительным данным, никаких конфликтов между ними не было перед нападением. Следователи устанавливают мотивы нападения, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").