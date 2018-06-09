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Подмосковный чиновник арестован за получение взятки

Происшествия
9 июня, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Глава управления земельных отношений администрации Щелковского района получил 20 млн рублей

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы в субботу санкционировал арест начальника управления земельных отношений администрации Щелковского района Подмосковья Виталия Андрусенко, обвиняемого в получении взятки в размере 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого Андрусенко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 7 августа", - сказала представитель суда.

Чиновник был задержан накануне сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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