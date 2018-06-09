Спасатели потушили пожар в вагоне электрички в Подмосковье

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в вагоне электропоезда, следовавшего по Смоленскому направлению Московской железной дороги. Об этом в субботу сообщили в главке МЧС по Московской области.

"В 19:34 мск поступило сообщение о пожаре в вагоне электропоезда по адресу: Московская область, Можайский муниципальный район, станция Кукаринская. В 19:44 мск - ликвидация открытого горения, в 20:00 - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составляла 10 кв. м.

Как сообщается на сайте МЖД, пассажиров электрички высадили, за медицинской помощью никто из них не обратился. Причины возгорания утоняются. Из-за остановки электрички, в которой возник пожар, поезда на перегоне Дорохово - Можайск Белорусского направления МЖД движутся по одному пути.

"В пути задержаны два пригородных поезда. Диспетчеры МЖД примут все меры, чтобы сократить опоздание", - отмечается в сообщении.