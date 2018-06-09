Ударивший ножом школьницу в Москве мужчина признал вину

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Виталий Косячкин, ударивший ножом 11-летнюю школьницу на западе Москвы, признал вину в содеянном. Об этом он заявил в Никулинском суде Москвы, где в субботу решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отвечая на вопрос журналистов перед заседанием суда, признает ли он вину, Косячкин ответил: "Да".

Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что по подозрению в нападении был задержан ранее судимый за совершение ряда особо тяжких преступлений мужчина 1975 года рождения.

Нападение на 11-летнюю девочку произошло в подъезде одного из жилых домов по 4-у Очаковскому проезду. Злоумышленник нанес ребенку проникающее ножевое ранение.

Столичные следователи предъявили обвинение Виталию Косячкину, об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Людмила Коснырева.

"Следственные органы предъявили Косячкину обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое с причинением тяжкого вреда здоровья (п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ)", - сказала представитель суда.