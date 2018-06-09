Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ударивший ножом школьницу в Москве мужчина признал вину

Происшествия
9 июня, 20:48 дата обновления: 9 июня, 21:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Виталий Косячкин, ударивший ножом 11-летнюю школьницу на западе Москвы, признал вину в содеянном. Об этом он заявил в Никулинском суде Москвы, где в субботу решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отвечая на вопрос журналистов перед заседанием суда, признает ли он вину, Косячкин ответил: "Да".

Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что по подозрению в нападении был задержан ранее судимый за совершение ряда особо тяжких преступлений мужчина 1975 года рождения.

Нападение на 11-летнюю девочку произошло в подъезде одного из жилых домов по 4-у Очаковскому проезду. Злоумышленник нанес ребенку проникающее ножевое ранение.

Столичные следователи предъявили обвинение Виталию Косячкину, об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Людмила Коснырева.

"Следственные органы предъявили Косячкину обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое с причинением тяжкого вреда здоровья (п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ)", - сказала представитель суда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский парапланерист пострадал во время драки на курорте в Грузии
2
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
3
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
4
Трамп утверждает, что Обама допустил возвращение Крыма в состав России
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Мария Шарапова осталась без реванша
7
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости