Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели отказались от повышенного ранга пожара в ТЦ "Меншиков Холл" под Петербургом

Происшествия
9 июня, 22:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, июня. /ТАСС

Пожар в торговом центре локализован

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Спасатели отказались от повышенного номера пожара в торговом центре "Меншиков Холл" под Санкт-Петербургом, где в субботу вечером загорелась кровля. Как сообщает пресс-служба городского управления МЧС, идет проливка и разбор конструкций.

"Отказ №1 бис, [идет] проливка, разборка [конструкций]", - говорится в сообщении. Изначально ранг пожара был повышен до №3.

Ранее сообщалось, что пожар в торговом центре в городе Ломоносове под Петербургом локализован, сведения о пострадавших не поступали. Площадь пожара составляет 800 кв. м. Возгорание в торговом центре произошло во время кровельных работ, часть ТЦ находилась на ремонте. Химико- радиометрическая лаборатория, прибывшая на место ЧП, не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Представитель администрации центра Роман Петрунинцев сообщил ТАСС, что в части ТЦ, где произошел пожар, не было арендаторов, а собственником здания, по его словам, является ООО "Мода". В отношении этой фирмы ранее прокуратура Петербурга проводила проверку, по ее результатам были возбуждены два административных дела о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

Пожар в ТЦ

Возгорание произошло на кровле торгово-развлекательного комплекса в Ломоносове при проведении ремонтных работ вечером 9 июня. По одной из версий, пожар начался из-за нарушений техники безопасности. Здание, в котором начался пожар, является памятником культурного наследия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский парапланерист пострадал во время драки на курорте в Грузии
2
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
3
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
4
Трамп утверждает, что Обама допустил возвращение Крыма в состав России
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Мария Шарапова осталась без реванша
7
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости