Спасатели отказались от повышенного ранга пожара в ТЦ "Меншиков Холл" под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Спасатели отказались от повышенного номера пожара в торговом центре "Меншиков Холл" под Санкт-Петербургом, где в субботу вечером загорелась кровля. Как сообщает пресс-служба городского управления МЧС, идет проливка и разбор конструкций.

"Отказ №1 бис, [идет] проливка, разборка [конструкций]", - говорится в сообщении. Изначально ранг пожара был повышен до №3.

Ранее сообщалось, что пожар в торговом центре в городе Ломоносове под Петербургом локализован, сведения о пострадавших не поступали. Площадь пожара составляет 800 кв. м. Возгорание в торговом центре произошло во время кровельных работ, часть ТЦ находилась на ремонте. Химико- радиометрическая лаборатория, прибывшая на место ЧП, не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Представитель администрации центра Роман Петрунинцев сообщил ТАСС, что в части ТЦ, где произошел пожар, не было арендаторов, а собственником здания, по его словам, является ООО "Мода". В отношении этой фирмы ранее прокуратура Петербурга проводила проверку, по ее результатам были возбуждены два административных дела о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

Пожар в ТЦ

Возгорание произошло на кровле торгово-развлекательного комплекса в Ломоносове при проведении ремонтных работ вечером 9 июня. По одной из версий, пожар начался из-за нарушений техники безопасности. Здание, в котором начался пожар, является памятником культурного наследия.