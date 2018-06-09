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В результате взрыва в промышленной зоне на севере Египта пострадали 39 человек

Происшествия
9 июня, 23:03 UTC+3 КАИР КАИР 9, июня. /ТАСС

По предварительной информации, инцидент произошел из-за выброса газа

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КАИР, 9 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 39 человек пострадали в субботу вечером в результате взрыва и последующего пожара в промышленной зоне Бург эль-Араб в пригороде Александрии на севере Египта. Об этом сообщило министерство здравоохранения и народонаселения страны, передает издание Al Youm as Sabia.

По данным службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города, взрыв на предприятии по производству алюминия для холодильных установок произошел в результате выброса газа. Пожар охватил сразу три смежных завода, расположенных на одной территории.

На месте ЧП работают пожарные расчеты. Пострадавшие доставлены в больницы.

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