В результате взрыва в промышленной зоне на севере Египта пострадали 39 человек

КАИР, 9 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 39 человек пострадали в субботу вечером в результате взрыва и последующего пожара в промышленной зоне Бург эль-Араб в пригороде Александрии на севере Египта. Об этом сообщило министерство здравоохранения и народонаселения страны, передает издание Al Youm as Sabia.

По данным службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города, взрыв на предприятии по производству алюминия для холодильных установок произошел в результате выброса газа. Пожар охватил сразу три смежных завода, расположенных на одной территории.

На месте ЧП работают пожарные расчеты. Пострадавшие доставлены в больницы.