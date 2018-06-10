В Тюменской области произошло крупное ДТП

ТАСС, 10 июня. Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП, которое произошло в ночь с субботы на воскресенье в Тюменской области с участием грузовика и шести легковых автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

"Грузовой автомобиль столкнулся с шестью легковыми автомобилями, которые стояли на светофоре. Что стало причиной аварии, уточняют дорожные полицейские. В результате аварии погибли три человека, четверо пострадали", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в результате аварии возник пожар, который ликвидировали спасатели. На месте ДТП организовано движение по одной полосе.

Как сообщила директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова, среди пострадавших есть двое детей.

"Пострадали двое детей: одному два года, второй постарше. У них легкие травмы: ссадины, ушибы. Однако на всякий случай их госпитализировали", - сказала она.

Куликова добавила, что в ДТП пострадали еще две женщины, одна из которых беременна. "У нее практически нет травм, но ее все равно положили в больницу для наблюдения. Вторая пострадавшая получила перелом бедра и ожог кисти, ее состояние оценивается как среднее, она тоже находится в областной больнице №3 в Тобольске", - уточнила она.