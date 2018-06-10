ABC: в Северной Каролине арестовали мужчину, изготовившего более 30 самодельных бомб

ТАСС, 10 июня. Правоохранительные органы в штате Северная Каролина арестовали мужчину, изъяв у него более 30 самодельных взрывных устройств. Об этом сообщила в субботу телекомпания ABC.

По ее данным, 47-летнему жителю штата Рэндаллу Ли предъявлены обвинения в изготовлении оружия массового уничтожения. Как сообщает прокуратура, в его арсенале находилась в общей сложности 31 самодельная бомба. Устройства были собраны им из обрезков металлических труб.

Мужчина хранил изготовленные бомбы в тайнике в лесу в округе Персон. Саперы обезвредили взрывные устройства, после чего они были изъяты.

Правоохранительным органам пока неизвестно, с какой целью Рэндалл Ли изготовил бомбы. Как заявил властям задержанный, он не считает, что совершил что-то противозаконное.