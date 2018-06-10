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СМИ: в Японии пассажирский лайнер экстренно приземлился из-за неисправности двигателя

Происшествия
10 июня, 6:05 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 10, июня. /ТАСС

Никто из находившихся на борту самолета 150 пассажиров и членов не пострадал, сообщает агентство Kyodo

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ТАСС, 10 июня. Пассажирский Airbus A320 японской бюджетной авиакомпании Peach Aviation совершил в воскресенье экстренную посадку с поврежденным двигателем в аэропорту города Сендай на северо-востоке главного острова страны Хонсю.

Как сообщает информационное агентство Kyodo, на борту самолета были 150 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал. По плану лайнер и направлялся в Сендай из международного аэропорта Кансай на юго-западе острова Хонсю, однако из-за инцидента приземлился вне графика.

Сообщается, что проблемы возникли с левым двигателем самолета. Из-за экстренной посадки на время была закрыта одна из взлетно-посадочных полос аэропорта. В настоящее время выясняются причины аварии.

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