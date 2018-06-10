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В Орловской области поезд протаранил автобус на переезде

Происшествия
10 июня, 9:29 дата обновления: 10 июня, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

В результате ДТП погибли четверо

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© ТАСС

ТАСС, 10 июня. Поезд на железнодорожном переезде сбил автобус в Орловском районе Орловской области, погибли четыре человека, восемь получили травмы различной степени тяжести, сообщили корреспонденту ТАСС в воскресенье в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Орловского района.

"Поезд сбил на железнодорожном переезде частный, а не маршрутный и рейсовый автобус. В результате ЧП погибли четыре человека и пострадали восемь пассажиров автобуса. Причины аварии уточняются", - сказал собеседник агентсва.

В ГУ МЧС по Орловской области отметили, что сообщение об аварии поступило в 08:20 мск. На место ДТП направлены силы и средства Орловского пожарно-спасательного гарнизона.

В свою очередь источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что авария произошла на перегоне Лужки - Панково. "Произошло столкновение грузового поезда и автобуса, перевозившего ансамбль самодеятельности Лавровского сельского поселения", - сказал собеседник агентства, добавив, что ансамбль направлялся в Орел для участия в празднике.

По данным источника, всего в автобусе находились 15 человек. Собеседник ТАСС уточнил также, что эвакуация пострадавших может быть произведена при помощи вертолета.

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