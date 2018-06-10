В ночном клубе на Украине восемь человек пострадали от взрыва гранаты

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Украины возбуждено против мужчины, бросившего гранату в ночном клубе Сум, в результате чего получили серьезные ранения восемь человек. Об этом в воскресенье сообщила прокуратура Сумской области.

"По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статьям "Покушение на убийство из хулиганских побуждений" и "Незаконное обращение с боевыми припасами" и "Хулиганство с применением предмета, заранее подготовленного для нанесения телесных повреждений" Уголовного кодекса Украины", - цитирует пресс-службу прокуратуры информагентство УНН. По уточненным данным, госпитализированы восемь человек, двое из них - в тяжелом состоянии. Пострадавшим от 18 до 34 лет.

Как установило следствие, молодой человек в балаклаве вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату, после чего сразу пытался убежать, однако его задержали охранники ночного клуба в соседнем дворе. Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.