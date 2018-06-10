Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ночном клубе на Украине восемь человек пострадали от взрыва гранаты

Происшествия
10 июня, 10:21 дата обновления: 10 июня, 10:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, июня. /ТАСС

Уточняется, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Украины возбуждено против мужчины, бросившего гранату в ночном клубе Сум, в результате чего получили серьезные ранения восемь человек. Об этом в воскресенье сообщила прокуратура Сумской области.

"По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статьям "Покушение на убийство из хулиганских побуждений" и "Незаконное обращение с боевыми припасами" и "Хулиганство с применением предмета, заранее подготовленного для нанесения телесных повреждений" Уголовного кодекса Украины", - цитирует пресс-службу прокуратуры информагентство УНН. По уточненным данным, госпитализированы восемь человек, двое из них - в тяжелом состоянии. Пострадавшим от 18 до 34 лет.

Как установило следствие, молодой человек в балаклаве вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату, после чего сразу пытался убежать, однако его задержали охранники ночного клуба в соседнем дворе. Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин призвал G7 "прекратить болтовню" и перейти к решению конкретных вопросов
2
Путин оценил итоги визита в Китай
3
СМИ: Япония выразила сожаление в связи с прокладкой РФ оптической линии связи на Курилы
4
Депутат Госдумы: Асад заявил о невозможности очистить пригороды Дамаска от боевиков без РФ
5
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
6
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
7
Reuters: Ким Чен Ын покинет Сингапур спустя несколько часов после встречи с Трампом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости