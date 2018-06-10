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СК возбудил дело после столкновения поезда и автобуса в Орловской области

Происшествия
10 июня, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

В результате инцидента погибли четверо

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© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 10 июня. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения поезда и пассажирского автобуса в Орловской области, где погибли четыре человека, включая несовершеннолетнего.

Как сообщили ТАСС в СК, "возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием поезда и пассажирского автобуса, произошедшего на железнодорожном переезде в Орловском районе, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")".

По данным следствия, 10 июня около 08:20 мск на регулируемом железнодорожном переезде между деревнями Гать и Лаврово произошло столкновение грузового поезда и автобуса, перевозившего пассажиров. В результате погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, госпитализированы 12 человек с травмамиВ  различной степени тяжести, сообщили в СК.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Расследование дела находится на личном контроле руководителя следственного управления СК по Орловской области генерал-майора юстиции Анатолия Щурова.

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