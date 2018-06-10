Следователи возбудили дело после гибели школьницы от случайного выстрела сверстника

ТАСС, 10 июня. Следователи возбудили уголовное дело после гибели десятилетней школьницы в деревне Неронов Бор Новгородской области, которую случайно во время игры застрелил из охотничьего ружья сверстник. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером 9 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении около частного дома в деревне Неронов Бор тела десятилетней девочки с огнестрельным ранением. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления.

"По версии следствия, в ходе игры соседский мальчик произвел выстрел из охотничьего ружья, попав в девочку. От полученного ранения она скончалась на месте", - отметили в ведомстве.