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Следователи возбудили дело после гибели школьницы от случайного выстрела сверстника

Происшествия
10 июня, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

По версии следователей, девятилетний мальчик выстрелил из охотничьего ружья во время игры

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ТАСС, 10 июня. Следователи возбудили уголовное дело после гибели десятилетней школьницы в деревне Неронов Бор Новгородской области, которую случайно во время игры застрелил из охотничьего ружья сверстник. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером 9 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении около частного дома в деревне Неронов Бор тела десятилетней девочки с огнестрельным ранением. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления.

"По версии следствия, в ходе игры соседский мальчик произвел выстрел из охотничьего ружья, попав в девочку. От полученного ранения она скончалась на месте", - отметили в ведомстве.

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