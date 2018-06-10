Двое пострадавших в ДТП с маршруткой под Ростовом находятся в реанимации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Двое пострадавших в ДТП с маршрутным такси в Ростовской области находятся в реанимации Родионо-Несветайской районной больницы в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Двое в тяжелом состоянии в реанимации. Двое на амбулаторном [лечении], одна из пострадавших самостоятельно уехала в больницу скорой медицинской помощи [Ростова-на-Дону]", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в воскресенье в Родионово-Несветаевском районе. По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, ВАЗ-2109 вышел на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси "Газель". В результате аварии погибли водитель "девятки" и двое детей, находившихся в автомобиле. Водитель и четверо пассажиров "Газели" были доставлены в больницу.