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Двое пострадавших в ДТП с маршруткой под Ростовом находятся в реанимации

Происшествия
10 июня, 12:27 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 10, июня. /ТАСС

Еще двое на амбулаторном лечении

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Двое пострадавших в ДТП с маршрутным такси в Ростовской области находятся в реанимации Родионо-Несветайской районной больницы в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Двое в тяжелом состоянии в реанимации. Двое на амбулаторном [лечении], одна из пострадавших самостоятельно уехала в больницу скорой медицинской помощи [Ростова-на-Дону]", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в воскресенье в Родионово-Несветаевском районе. По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, ВАЗ-2109 вышел на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси "Газель". В результате аварии погибли водитель "девятки" и двое детей, находившихся в автомобиле. Водитель и четверо пассажиров "Газели" были доставлены в больницу.

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