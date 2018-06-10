Число пострадавших в крупном ДТП в Тюменской области увечилось до семи человек

ТАСС, 10 июня. Число пострадавших в результате столкновения грузовика и шести легковых автомобилей в Тюменской области увеличилось до семи человек. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

"В областную больницу Тобольска поступили семь человек. На утро состояние всех оценивается положительно. Особое внимание за двумя женщинами, одна из которых беременная - у нее несерьезные повреждения, она госпитализирована для наблюдения, у второй перелом бедра незначительный ожог кисти", - сказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что еще два человека получили ушибы, у одного ушибы и перелом кости левой ступни. "Также (пострадали) двое детей 2 и 11 лет, у них легкие ушибы и ссадины, они госпитализированы на всякий случай с целью наблюдения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работали три бригады скорой помощи", - отметили в пресс-службе.

ДТП с участием грузовика и шести легковых автомобилей произошло в ночь на 10 июня. В результате аварии возник пожар, который ликвидировали спасатели.