Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП с грузовиком на МКАД

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Санитарный вертолет госпитализировал пострадавшего в аварии с грузовиком и легковушкой на МКАД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Экипаж санитарного вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшего со 102-го км МКАД, где произошло столкновение грузового автомобиля с легковым", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший доставлен с различными травмами в больницу. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, легковой автомобиль перевернулся в результате ДТП. "Движение в по трем полосам в районе аварии временно ограничено", - сказал собеседник агентства.