Жильцы одного подъезда дома в Кемерове, эвакуированные из-за трещин, вернутся в квартиры

КЕМЕРОВО, 10 июня. /ТАСС/. Жильцы одного из двух подъездов дома в Кемерове, эвакуированные 8 июня из-за трещин, образовавшихся после обрушения столба в фундаменте, смогут вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил мэр Илья Середюк на встрече с жильцами дома.

"Маяки 10 и 11 подъездов в стабильном состоянии, то есть трещины не увеличиваются, по подъезду №11 мы приняли решение о возможности заселения - в квартиры можно заходить сегодня, <…> 11-й подъезд с десятым никак не связан конструктивно, там есть капитальная стена", - сказал он. Подъезд №11, по заключению экспертов, не находится в аварийном состоянии, однако, чтобы определить его состояние, в течение двух суток велся мониторинг.

"Медицинское учреждение (дневной стационар детской больницы - прим. ТАСС), которое находится вплоть до 11 подъезда включительно, тоже начнет работать с 13 июня. Там мы внутри сделаем перегородку, чтобы не было доступа под подъезд №10", - отметил мэр.

Как сообщалось ранее, в пятницу жильцы четырехэтажного кирпичного дома 1954 года постройки по улице Островского обнаружили трещины в 10-м и 11-м подъездах. Жильцы 18 квартир, расположенных в них, эвакуированы (всего в доме 13 подъездов), пострадавших нет. Причиной появления трещин и просадки угла дома стало обрушение столба в фундаменте под подъездом №10.

К обследованию дома привлечены проектные организации, они пришли к выводу, что необходимо провести реконструкцию. Предварительно будет проведено временное усиление угловой блок-секции, чтобы не допустить обрушения, угроза которого сохраняется. Это позволит жильцам подъезда №10 вынести свое имущество.

Середюк уточнил, что к проекту реконструкции угловой части дома, который является объектом культурного наследия, планируется привлечь специализированную организацию из Томска, имеющую право проектировать работы на таких объектах. "Предварительно, организации будут нами приглашены, просчитана стоимость проектирования. <…> Средства на это готов выделить городской бюджет, то есть на проект", - отметил он. По его словам, жильцы дома должны провести собрание, на котором должно быть принято решение о проведении этих работ.