Прокуратура проводит проверку по факту побега трех человек из колонии в Пензенской области

ПЕНЗА, 10 июня. /ТАСС/. Прокуратура инициировала проверку по факту побега трех граждан Украины из колонии-поселения в Пензенской области. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"Вчера из колонии-поселения в Бессоновском районе Пензенской области был совершен побег трех граждан Украины, осужденных по статье 158 УК РФ ("Кража"), двое из бежавших являются братьями. Органами прокуратуры области проводится проверка соблюдения режимных требований администрацией ФКУ "КП-12" в связи с совершением побега тремя отбывающими наказание", - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

ФКУ Колония-поселение №12 находится в поселке Сосновка Пензенской области. В пресс-службе управления ФСИН по Пензенской области ТАСС сообщили, что ведутся мероприятия по установлению местонахождения бежавших.