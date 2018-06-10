Подросток из РФ впал в кому на курорте в Анталье

АНКАРА, 10 июня. /ТАСС/. Турецкие врачи борются за жизнь подростка из Челябинска, который впал в кому на курорте в Анталье. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС сотрудник генконсульства РФ в Анталье.

"Молодого человека нашли в бассейне в бессознательном состоянии, в настоящее время медики борются за его жизнь, - сказал он. - На данный момент представители страховой компании говорят, что это страховой случай, но окончательное решение будет принято после обследования. Необходимо провести экспертизу на наличие или отсутствие алкоголя в крови подростка".

Как рассказала ТАСС Евгения Лешина - мать пострадавшего, подростку 16 лет, его нашли без сознания в бассейне.

"Мой сын находится в реанимации в Анталье, он сейчас в медикаментозной коме, ему 16 лет. В течение дня он познакомился со своими сверстниками и вечером после ужина отпросился у бабушки и пошел гулять. Потом его обнаружили в бассейне без дыхания и сознания, сразу вызвали скорую помощь, отвезли в клинику. <…> Содержание в реанимации обходится порядка €2 тыс. в сутки, по прогнозам, ему необходимо там быть около 10 дней", - сказала она.

По словам Лешиной, подросток поехал отдыхать в Турцию вместе со своими бабушкой и дедушкой, инцидент произошел на первый день отдыха. "Ребенок был застрахован в одной из компаний на $30-40 тыс., компания признала данный случай страховым", - отметила она.

В пресс-службе губернатора Челябинской области и представительстве МИД в Екатеринбурге отметили в беседе с корреспондентом ТАСС, что к ним пока никаких обращений не поступало.