СМИ: в Багдаде загорелся склад с бюллетенями с парламентских выборов

ТАСС, 10 июня. Силы гражданской обороны Ирака пытаются локализовать крупный пожар, который возник в воскресенье на одном из складов в Багдаде, где хранится большинство бюллетеней, оставшихся после прошедших 12 мая выборов в парламент. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на МВД республики.

По имеющейся информации, возгорание произошло в складском помещении, принадлежащем министерству торговли и переданном в аренду Высшей независимой избирательной комиссии (ЦИК) Ирака для хранения протоколов.

Инцидент произошел на фоне подготовки к пересчету бюллетеней, на чем настаивает парламент. Как ожидается, пересчет голосов вручную пройдет под надзором ООН и Высшего судебного совета Ирака, в нем будут задействованы более 10 тыс. волонтеров. На майских выборах ЦИК впервые применил электронную систему подсчета голосов, что вызвало критику со стороны ряда политических партий, обвинивших комиссию в нарушениях и подтасовках. Впоследствии депутаты приняли поправки к закону о выборах, обязав ЦИК пересмотреть итоги по всей стране.

Выборы в парламент четвертого созыва прошли в Ираке 12 мая, явка на них составила 44,5% от 24,5 млн обладающих правом голоса граждан. Победу одержал блок "Саирун" во главе с радикальным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром (54 места), блок "Наср" во главе с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади получил 42 кресла. Согласно данным ЦИК, парламент обновится на 70%.