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В Тверской области в интернате для престарелых произошел пожар

Происшествия
10 июня, 22:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

В результате пожара никто не пострадал

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. В здании интерната для престарелых в поселке Михайловское Тверской области произошел пожар, никто не пострадал. 

Возгорание ликвидировано, эвакуированные пациенты вернулись в палаты, сообщили ТАСС в районной администрации. Площадь пожара составила 9 кв. м.

"Там было возгорание в палате, всех эвакуировали - 110 человек. Сейчас там все потушили, их [пациентов] вернули в здание", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что инцидент не нанес серьезного ущерба зданию интерната.

Интернат для престарелых и инвалидов расположен в двухэтажном кирпичном здании. По данным министерства социальной защиты Тверской области, здание построено в 1820 году. В 2013 году в нем провели капитальный ремонт.
 

 

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