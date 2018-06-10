В Петербурге из торгового комплекса эвакуировали 150 человек из-за короткого замыкания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Срабатывание пожарной сигнализации после короткого замыкания в торговом комплексе "Фиолент" на юго-западе Санкт-Петербурга привело к эвакуации 150 человек. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

"На втором этаже было короткое замыкание в серверной, сработала автоматика - сигнализация, система дымоудаления, система оповещения. Администрация грамотно сработала - эвакуировали 150 человек. Все вышли, все проверили, и торговый комплекс продолжил работу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что короткое замыкание не сопровождалось горением.

ТК "Фиолент" расположен в Красносельском районе Санкт- Петербурга на Ленинском проспекте.