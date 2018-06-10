Причиной ДТП на Кубани стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Столкновение двух машин в Краснодарском крае, в результате которого погибли пять человек и пострадал 16-летний подросток, произошло после того, как водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП мужчина 1998 года рождения и женщина 1971 года рождения, находящиеся в автомобиле Hyundai, а также трое мужчин, находящихся в автомобиле ВАЗ, скончались на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 16-летний подросток, который после аварии был госпитализирован, находился в Hyundai.

На месте аварии продолжают работать сотрудники полиции.