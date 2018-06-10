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Источник: два человека погибли в результате столкновения семи машин в Самарской области

Происшествия
10 июня, 21:12 UTC+3 САМАРА САМАРА 10, июня. /ТАСС

Обстоятельства аварии уточняются

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САМАРА, 10 июня. /ТАСС/. Два человека погибли в результате ДТП с участием семи автомобилей в Самарской области. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в оперативных структурах региона.

"Авария с участием семи машин произошла сегодня около 18:00 мск на федеральной трассе М-5 "Урал" в районе города Сызрани. По предварительным данным, погибли два человека. Обстоятельства аварии уточняются", - отметил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации в правоохранительных органах.

Как сообщила пресс-служба Росавтодора, в связи с ДТП на 894 км автодороги М-5 "Урал" в Самарской области закрыто движение автотранспорта в сторону Москвы. В направлении Самары объезд организован через город Сызрань.

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