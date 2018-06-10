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При взрыве газа в Пензе пострадал один человек

Происшествия
10 июня, 21:34 дата обновления: 10 июня, 22:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

В результате инцидента в двух квартирах выбило стекла, несущие конструкции здания не повреждены

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ТАСС, 10 июня. Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Пензе. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

"В результате взрыва газа на третьем этаже четырехэтажного жилого дома на улице Крупской в Пензе пострадал один человек. Он госпитализирован", - сказал источник.

По его словам, пожара не последовало, однако в двух квартирах выбило стекла. Несущие конструкции дома не повреждены.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, пострадавший оказался работником газовой службы. "Взрыв газа произошел при проведении ремонтных работ. По предварительным данным, никто из жильцов не пострадал, 23 человека эвакуированы. Пострадавший является сотрудником газовой службы", - отметила собеседница агентства.

Вице-мэр Пензы Юрий Ильин отметил, что жильцам подъезда, где произошел взрыв, предложено переехать на время в квартиры, которые составляют маневренный фонд. "Мы предложили разместиться им в маневренном фонде, к настоящему времени четыре человека согласились, с утра приступим к обследованию конструкций дома", - сказал Ильин ТАСС. Сейчас на месте происшествия работают следователи СКР. "По факту произошедшего начата доследственная проверка", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Причины случившегося устанавливаются.

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