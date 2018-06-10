Восемь человек попали в больницу из-за отравления в Саратовской области

САРАТОВ, 10 июня. /ТАСС/. Восемь человек попали в больницу в Саратовской области с подозрением на острую кишечную инфекцию, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь областного минздрава Александр Колоколов.

"Восемь человек в средней степени тяжести находятся на стационарном лечении с подозрением на острую кишечную инфекцию. Помощь оказывается в полном объеме", - сказал он.

Детей среди поступивших в лечебное учреждение нет, уточнил Колоколов. Собеседник агентства затруднился ответить на вопрос, где отравились люди.