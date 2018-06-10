В Грузии задержаны подозреваемые в избиении российских парапланеристов

ТБИЛИСИ, 10 июня./ТАСС/. Полиция Грузии задержала несколько человек, подозреваемых в избиении двух российских парапланеристов. Об этом сообщило в воскресенье вечером МВД страны.

Всего по этому делу было задержано четверо граждан Грузии, отмечают в ведомстве. Они обвиняются в причинении физического и материального вреда двум гражданам России - Федору Челышеву и Сергею Дементьеву.

Челышев в воскресенье рассказал о причинах инцидента, произошедшего на курорте Гудаури. Он отметил, что всему виной стало столкновение бизнес-интересов и никакого отношения к политике драка не имеет. Согласно его версии, обе стороны конфликта занимаются одним делом - "обслуживают туристов, желающих полетать на параплане". По его словам, местные пилоты в субботу перекрыли дорогу и не пропустили его машину к взлетной площадке, в результате чего и произошла драка.

В субботу Общественное ТВ со ссылкой на МВД Грузии информировало, что в поселке Гудаури произошла драка между грузинскими пилотами параплана и гражданами России и Украины. Российские и украинские пилоты являются сотрудниками частной компании "Атлантида", уже несколько лет работающей в Гудаури и предоставляющей туристам услуги полетов на параплане.