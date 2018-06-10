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Пожарные ликвидируют задымление на бывшем хладокомбинате в Нижнем Тагиле

Происшествия
10 июня, 22:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июня. /ТАСС

В работе задействованы 25 человек личного состава и шесть единиц пожарно-спасательной техники

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют задымление в торфяном утеплителе здания на территории бывшего хладокомбината в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Работы по ликвидации тления осложнены отсутствием технологических проемов внутри помещения и большой горючей загрузкой здания, в том числе торфяного утеплителя. Пожарные с помощью специнструмента производят вскрытие конструкций металлической кровли и осуществляют подачу воды внутрь здания. В работе по ликвидации тления задействованы шесть единиц пожарно-спасательной техники, 25 человек личного состава", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по региону добавили, что сообщение о пожаре на территории бывшего хладокомбината поступило 9 июня в 19:04 мск. Огонь был локализован на площади 470 кв. м, пострадавших в результате пожара нет.

"Сейчас для мониторинга состояния воздуха специалисты инженерно-химической лаборатории МЧС России и Роспотребнадзора проводят замеры. Превышения ПДК не зафиксировано. Угрозы для населения и окружающей среды нет", - отметили в региональном главке.

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