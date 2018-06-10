В Самарской области после ДТП восстановили движение по трассе М-5 "Урал"

САМАРА, 10 июня. /ТАСС/. Движение транспорта по федеральной трассе М-5 "Урал" в Самарской области, которое было закрыто из-за ДТП, восстановлено. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Росавтодора.

"Движение автотранспорта на 894-м км автомобильной дороги М-5 "Урал" в Самарской области с 21:05 мск открыто в штатном режиме. Последствия ДТП ликвидированы", - говорится в сообщении.

Как информировала ранее пресс-служба Росавтодора, в воскресенье в связи с ДТП на 894 км автодороги М-5 "Урал" в Самарской области было закрыто движение автотранспорта в сторону Москвы. В направлении Самары объезд был организован через город Сызрань.

По данным источника ТАСС в оперативных структурах региона, в воскресенье около 18:00 мск на федеральной трассе М-5 "Урал" в районе города Сызрани произошла авария с участием семи автомобилей. В результате аварии, по предварительным данным, погибли два человека. ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации в правоохранительных органах.