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NBC: в результате крушения одномоторного самолета в Висконсине погибли четыре человека

Происшествия
11 июня, 1:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июня. /ТАСС

Катастрофу расследует Федеральное авиационное управление США

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате падения легкого самолета в воскресенье в штате Висконсин. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, одномоторный самолет Cessna 182 вылетел из Чикаго и направлялся в муниципальный аэропорт в округе Монро.

Незадолго до запланированной посадки воздушное судно, по неизвестным причинам, начало терять высоту и упало в поле к северу от аэропорта, после чего загорелось. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось потушить огонь. На борту находились четыре человека, включая пилота, все они погибли.

Федеральное авиационное управление США приступило к расследованию катастрофы.

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