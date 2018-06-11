По меньшей мере семь человек пострадали в результате пожара в больнице Лондона

ТАСС, 11 июня. По меньшей мере семь человек пострадали от отравления угарным газом в результате пожара в больнице, расположенной в районе Энфилд (северная часть столицы - прим. ТАСС) в воскресенье вечером. Об этом сообщается на сайте городской пожарной службы.

"Пожар в больнице Энфилда под контролем. 45 человек были эвакуированы из палат больницы до прибытия [пожарной] бригады. Семи пострадавшим от отравления угарным газом была оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.

Информация о причине возгорания не приводится.

Пожар в больнице возник в воскресенье вечером. Согласно сообщению пожарной службы, восемь пожарных расчетов и 58 пожарных вызваны для тушения огня. Также отмечается, что огонь распространился на небольшую часть первого этажа двухэтажного здания.