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В Японии пожилой автомобилист врезался в группу школьников

Происшествия
11 июня, 5:56 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 11, июня. /ТАСС

Шестеро детей получили травмы

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ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Автомобиль с пожилым водителем за рулем врезался в понедельник в группу учеников младших классов на одной из улиц японского города Фукуи на побережье Японского моря. Как сообщает телеканал TBS, шестеро детей доставлены в местный госпиталь с различными травмами.

75-летний водитель автомобиля задержан на месте происшествия.

Только накануне в воскресенье в городе Сибукава автомобиль протаранил двери местного супермаркета и влетел в зону расположения кассовых аппаратов. Четырнадцать человек получили ранения, четверо находятся в тяжелом состоянии. Сам водитель не пострадал и был задержан. Этот человек утверждает, что по ошибке слишком сильно нажал на педаль газа из-за спазмы.

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