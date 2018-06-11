Супруги и их 11-летний ребенок утонули в реке Шилка в Забайкалье

ЧИТА, 11 июня. /ТАСС/. Супружеская пара и их 11-летний ребенок погибли в Забайкальском крае во время переправы через реку Шилка из села Моргул в город Сретенск. Об этом в понедельник ТАСС сообщил начальник пожарно-спасательной части Сретенского района Валерий Верхотуров.

"В воскресенье семья и еще один человек поплыли на лодке в Сретенск за продуктами. В пути лодка перевернулась. Один человек спасся, супруги и школьник не выплыли", - сказал Верхотуров.

По его словам, еще накануне в районе были организованы поисковые работы. Сотрудники МЧС и МВД осмотрели береговую линию. В понедельник поиск тел погибших продолжится.

Шилка - река в Забайкалье, которая сливаясь с Аргунью, образует Амур. Ее длина - 560 км.