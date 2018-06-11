В ХМАО потушили два природных пожара на общей площади чуть более 12 га

ТАСС, 11 июня. /ТАСС/. Два природных пожара общей площадью чуть более 12 га были потушены за минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО - Югре). Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"За минувшие сутки произошло два природных пожара: в Сургутском районе на площади 12 га и в Ханты-Мансийском районе - 0,02 га, в их ликвидации было задействовано около 20 человек. Предположительно, в первом случае причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, а во втором - природный фактор", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в настоящее время действующих природных пожаров в регионе нет.

"Всего с начала пожароопасного периода на территории округа зарегистрировано 16 природных пожаров на площади более 101 га. За аналогичный период 2017 года в Югре было зарегистрировано 25 природных пожаров на площади более 66 га", - уточнили в пресс-службе.