Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ХМАО потушили два природных пожара на общей площади чуть более 12 га

Происшествия
11 июня, 7:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

В МЧС отметили, что в настоящее время действующих природных пожаров в регионе нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 июня. /ТАСС/. Два природных пожара общей площадью чуть более 12 га были потушены за минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО - Югре). Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"За минувшие сутки произошло два природных пожара: в Сургутском районе на площади 12 га и в Ханты-Мансийском районе - 0,02 га, в их ликвидации было задействовано около 20 человек. Предположительно, в первом случае причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, а во втором - природный фактор", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в настоящее время действующих природных пожаров в регионе нет.

"Всего с начала пожароопасного периода на территории округа зарегистрировано 16 природных пожаров на площади более 101 га. За аналогичный период 2017 года в Югре было зарегистрировано 25 природных пожаров на площади более 66 га", - уточнили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Гендиректор "Мосигры": в других странах бизнес строить не легче, там просто по-другому
3
Власти Окинавы требуют прекратить полеты истребителей F-15 ВВС США
4
Трамп снова раскритиковал премьер-министра Канады за заявление об американских пошлинах
5
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
6
СМИ: Ким Чен Ын предложил Трампу провести второй раунд саммита в Пхеньяне в июле
7
Япония сожалеет в связи с прокладкой линии оптической связи на Курилы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости