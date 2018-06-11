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СМИ: в Азербайджане более 20 человек отравились химикатом для борьбы с сорняками

Происшествия
11 июня, 8:02 UTC+3 БАКУ БАКУ 11, июня. /ТАСС

Инцидент произошел в селе Сымада, сообщает Report

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БАКУ, 11 июня. /ТАСС/. Более 20 сельскохозяйственных работников отравились химикатами в селе Сымада Саатлинского района Азербайджана во время работ на поле. Об этом сообщило в понедельник бакинское информационное агентство Report.

"21 человек поступил в Саатлинскую центральную больницу с признаками отравления химическим веществом после работ на хлопковом поле. По предварительным данным, причиной отравления послужил химический препарат Formula 5-FEC, который используется для борьбы с сорняками", - говорится в сообщении.

По данным агентства, в связи с произошедшим в Саатлы командирована группа врачей из Баку, которая оказала пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Четверо отравившихся отправлены для продолжения лечения в столицу. По факту ведется расследование.

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