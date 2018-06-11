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Три человека пропали во время сплава по горной реке в Иркутской области

Происшествия
11 июня, 11:40 дата обновления: 11 июня, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

На поиски пропавших вылетел вертолет Ми-8 Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Три человека, которые решили самостоятельно совершить сплав по горной реке Китой в Усольском районе Иркутской области, пропали, когда их лодка перевернулась. Об этом ТАСС сообщил оперативный дежурный регионального ГУ МЧС.

"В воскресенье четверо отдыхающих решили самостоятельно совершить сплав по горной реке Китой. Их лодка перевернулась. Один человек смог выплыть на берег, трое пропали. Организованы поисково-спасательные работы", - сказал представитель ведомства.

На поиски людей вылетел вертолет Ми-8 Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

В пресс-службе регионального главка МЧС добавили, что инцидент произошел на границе Иркутской области и Республики Бурятия. В лодке находились трое мужчин и одна женщина. Спасшийся мужчина вызвал спасателей, после чего на место на двух лодках выехали пять сотрудников областной спасательной службы.

Река Китой - левый приток Ангары, ее длина - 316 км. Сплав по этой реке сложен, некоторые препятствия относятся к высшей категории сложности.

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