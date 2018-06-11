В жилом доме в Москве взорвался бытовой газ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Южнопортовом районе Москвы. Один человек погиб, еще двое пострадали, сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, один человек погиб и двое получили травмы. Пострадавшим помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также были спасены четыре человека. Ранее в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ сообщили о двоих спасенных на пожаре, возникшем после взрыва газа.

Взрыв бытового газа произошел на пятом этаже шестиэтажного жилого дома №14, корпус 1, на 1-й Дубровской улице в понедельник днем. Ударной волной выбило стекла в первом подъезде с первого по пятый этажи.

Несущие конструкции повреждены не были, однако рассматривается вопрос об обследовании дома комплексом "Струна".