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В Иркутской области нашли тела двоих пропавших при сплаве по горной реке

Происшествия
11 июня, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Поиски третьего пропавшего продолжаются

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ТАСС, 11 июня. Родственники на вертолете Robinson нашли тела двух из трех туристов, которые пропали во время сплава по горной реке Китой в Усольском районе Иркутской области. Об этом ТАСС сообщил оперативный дежурный в региональном главке МЧС.

"Родственники с вертолета Robinson нашли тела пропавших ранее мужчины и женщины. Поиски третьего пропавшего мужчины продолжаются", - сказал представитель ведомства.

В воскресенье на горной реке Китой перевернулась лодка с тремя мужчинами и женщиной, которые самостоятельно совершали сплав. Один человек смог выплыть на берег, трое пропали.

Спасшийся мужчина вызвал спасателей, после чего на место на двух лодках выехали пять сотрудников областной спасательной службы. К поискам подключился и вертолет Robinson частной компании. В понедельник на поиски людей также вылетел вертолет Ми-8 Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Река Китой - левый приток Ангары, ее длина - 316 км. Сплав по этой реке сложен, некоторые препятствия относятся к высшей категории сложности.

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