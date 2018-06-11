В Иркутской области нашли тела двоих пропавших при сплаве по горной реке

ТАСС, 11 июня. Родственники на вертолете Robinson нашли тела двух из трех туристов, которые пропали во время сплава по горной реке Китой в Усольском районе Иркутской области. Об этом ТАСС сообщил оперативный дежурный в региональном главке МЧС.

"Родственники с вертолета Robinson нашли тела пропавших ранее мужчины и женщины. Поиски третьего пропавшего мужчины продолжаются", - сказал представитель ведомства.

В воскресенье на горной реке Китой перевернулась лодка с тремя мужчинами и женщиной, которые самостоятельно совершали сплав. Один человек смог выплыть на берег, трое пропали.

Спасшийся мужчина вызвал спасателей, после чего на место на двух лодках выехали пять сотрудников областной спасательной службы. К поискам подключился и вертолет Robinson частной компании. В понедельник на поиски людей также вылетел вертолет Ми-8 Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Река Китой - левый приток Ангары, ее длина - 316 км. Сплав по этой реке сложен, некоторые препятствия относятся к высшей категории сложности.