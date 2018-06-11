АО "Мосгаз" опровергло информацию о взрыве бытового газа в доме на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. АО "Мосгаз" дало опровержение информации о том, что пожар, произошедший в жилом доме на юго-востоке Москвы, случился из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе организации.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что пожар на 1-й Дубровской улице возник после взрыва бытового газа.

"В 13:17 в центральное диспетчерское управление АО "Мосгаз" поступила заявка о пожаре в доме по адресу: 1-я Дубровская, д. 14, стр. 1. Бригада аварийно-спасательного формирования оперативно прибыла на место. Специалисты АО "Мосгаз" провели проверку и установили, что хлопка газа не было, бытовой газ не является причиной пожара", - сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что "все элементы системы газоснабжения в порядке, несущие конструкции дома не повреждены, на месте происшествия работают все экстренные службы города".

"Причина пожара устанавливается", - отметили в пресс-службе.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате ЧП в жилом доме на Дубовской улице погиб один человек, еще двое получили травмы. Пожарные ликвидировали возгорание, его площадь составила 40 кв. метров.